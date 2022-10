O Santa Clara visita neste domingo (15h30) o Rio Ave, na 8.ª jornada da Liga. Mário Silva quer que a equipa conquiste pela primeira vez pontos fora de casa.

'Nós, fora de casa, infelizmente ainda não conseguimos fazer pontos. Por isso falo no desafio acrescido de fazer pontos e conquistar a vitória no próximo jogo. […] O desafio maior, além do Rio Ave, é conseguirmos pontos fora de casa. É uma equipa difícil, com um treinador que acompanha a equipa desde do ano passado. É uma equipa bem entrosada e com jogadores experientes», realçou o treinador do Santa Clara.

Mário Silva espera que a formação dos Açores tenha mais bola: «Se queremos assumir, discutir os resultados e ganhar os jogos, temos de conseguir ter mais bola. Ter mais posse. Não quero ter posse por posse. Mas ter posse de bola com objetividade.»

«Acredito que o tempo de paragem foi bom para ver alguns jogadores. Foi a primeira vez, depois do fecho do mercado, em que conseguirmos concentrar todos os jogadores. Nesse sentido, acho que foi importante para estimular os laços entre jogadores», considerou o treinador.