Artur Soares Dias marcou uma grande penalidade a favor do Sporting frente ao Santa Clara, ao minuto 17, mas acabou por reverter a decisão depois de rever as imagens do lance.

O árbitro tinha assinalado uma suposta falta de Gabriel Silva sobre Nuno Santos que não existiu, uma vez que o jogador do Santa Clara joga a bola.

