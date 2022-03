Depois de um empate de uma derrota, o Sporting regressou esta noite às vitórias, batendo o Arouca depois de Ruben Amorim promover um upgrade do onze que tinha lançado na primeira parte. Com dois golos de Islam Slimani, logo a abrir a segunda parte, os leões voltaram a vencer em tempo oportuno, voltando a colocar pressão sobre o FC Porto, no topo da classificação, e recuperando também a vantagem que detinham sobre o Benfica. Um jogo que vai, com certeza, ficar na memória de Dário Essugo que, aos 16 anos, ultrapassou Luís Figo e passou a ser o jogador mais jovem dos leões a ser titular na Liga.

O Sporting entrou para este jogo apertado entre a necessidade de manter a pressão sobre o FC Porto e a obrigação de fugir ao Benfica que, minutos antes, tinha vencido em Portimão por 2-1. Ruben Amorim, depois de uma semana exigente, com a meia-final da Taça de Portugal, reformulou o onze com algumas opções surpreendentes, com destaque para a estreia a titular do jovem Dário Essugo que, ainda com 16 anos (faz 17 a 14 de março), bateu o recorde de Luís Figo como o mais jovem a estrear-se como titular na Liga. Mas havia mais. Ruben Vinagre também foi titular sobre a esquerda e Islam Slimani apresentou-se como principal referência do ataque.

Um jogo em que foi desde logo evidente a opção do Arouca por pressionar alto. Bem alto, de tal forma que deixava praticamente meio-campo livre nas suas costas. Uma opção que, por um lado, colocava dificuldades à saída do Sporting, mas, por outro, era extremamente arriscada sempre que os leões conseguiam passar a linha amarela, como aconteceu, logo a abrir o jogo, num passe longo de Coates para Sarabia. Aos dez minutos, os leões chegaram a festejar um golo, mas foi anulado pelo VAR. Os adeptos começaram a aplaudir uma recuperação de Slimani que permitiu a Sarabia destacar-se na área, ajeitar a bola e atirar a contar, mas estava adiantado por dez centímetros.

O Arouca foi afinando as marcações e as posições em campo e, com o tempo a passar, parecia cada vez mais difícil a progressão do Sporting em campo, até porque o Arouca continuava a pressionar muito alto, estendendo a sua equipa a toda a largura do campo. O Sporting também pressionava alto e foi com mais uma recuperação de bola, desta vez de Essugo, que os leões voltaram a ficar perto do golo, com Nuno Santos a trabalhar bem e a tentar bater Victor Braga com um chapéu que passou a centímetros do poste.

O Sporting sentia dificuldades em sair, como já dissemos, mas de vez em quando lá saía um pontapé longo, desta vez de Adán, e Slimani teve nova oportunidade, contornando Victor Braga para depois atirar à baliza onde surgiu João Basso a cortar sobre a linha fatal. Ainda antes do intervalo, arrepio em Alvalade na sequência de um livre de David Simão, com André Silva a desviar de cabeça na área e a obrigar Adán à defesa da noite com uma estirada espetacular.

Slimani bisa logo a abrir a segunda parte

O intervalo chegou logo a seguir, ainda com o resultado em branco, antes de Ruben Amorim mudar quase tudo com as entradas de Porro, Ugarte e Paulinho de uma assentada. Nem houve tempo para assimilar as mudanças, uma vez que o Sporting marcou logo a seguir. Pontapé de canto de Pedro Porro e cabeçada de Slimani à ponta de lança no coração da área. O avançado argelino marcava pela segunda jornada consecutiva e sossegava corações em Alvalade. A verdade é que o Sporting estava diferente e, se havia dúvidas, estas dissiparam-se logo a seguir. Transição em alta velocidade dos leões, com Paulinho a abrir na esquerda para Nuno Santos que cruzou com peso e medida para o «bis» de Slimani.

Em apenas cinco minutos o Sporting marcava por duas vezes e fazia ruir por completo a estratégia inicial do Arouca. Os leões, galvanizados, carregavam agora por todos os lados. Armando Evangelista ainda tentou equilibrar a sua equipa, refrescando o ataque, mas nesta altura só dava Sporting que atacava em vagas sucessivas, obrigando os adeptos a levantarem-se várias vezes na expetativa do terceiro golo. O azarado do Paulinho atirou à trave, Matheus Nunes também esteve perto de marcar e Slimani também teve o hat-trick por várias vezes nos pés.

Até ao final do jogo, assistimos a um festival de oportunidades desperdiçadas e ficou a faltar um terceiro golo que espelhava melhor a forma como os leões cresceram no segundo tempo. De qualquer forma, os objetivos foram alcançados a abrir mais uma semana exigente, com uma viagem até Manchester a meio da semana, antes da deslocação a Moreira de Cónegos.