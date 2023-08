Declarações de Artur Jorge, treinador do Sp. Braga, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após a derrota (1-2) frente ao Famalicão, no primeiro jogo da época:

«A análise que faço passa pelo sentimento de injustiça. Creio que fizemos um jogo em que não merecíamos e não deveríamos ter perdido. Depois de fazer um golo tivemos mais oportunidades claras para aumentar a diferença. Se chegássemos ao intervalo com uma diferença maior seria mais equilibrado, e quando assim é vamos quebrando emocionalmente e senti que a equipa foi ficando menos lúcida, menos organizada, menos capaz. E, com isso, permitimos que o adversário recuperasse na ponta final».

«Se temos chegado ao intervalo com uma vantagem maior, emocionalmente estaríamos mais capazes e o adversário seria mais fragilizado. Fomos permitindo que houvesse crença para reverter um resultado que nos era favorável. Foi um jogo que nos castigou por aquilo que fizemos e não soubemos aproveitar».

«Estou muito desiludido, por nós próprios, e também pelos nossos. Queríamos começar o campeonato com uma vitória. Não ganhámos o jogo, tem de ficar para trás como sendo de insucesso, mas dentro de poucos dias temos de voltar a competir».

[Impacto do resultado] «Nesta altura o impacto que tem é saber que temos de reagir, e também corrigir algumas coisas que fizemos. Temos responsabilidade no resultado, temos de olhar para o futuro imediato e não deixar que interfira no futuro próximo, para podermos voltar já no próximo jogo fortes e capazes para ganhar»

[Fadiga física] «Quando falo da parte da lucidez falo também do discernimento, que está ligado com isso, com a capacidade física. Tivemos alguma quebra física, é verdade, mas não me quero desculpabilizar com isso. Faz com que vá causando alguma desorganização, que acaba por ser determinante para perder o resultado».