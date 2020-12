Declarações de Carlos Carvalhal, treinador do Sp. Braga, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após o triunfo (3-0) sobre o Rio Ave:

«Foi uma vitória de equipa. Não fazendo um jogo brilhante, longe disso, há explicações. Entrámos bem no jogo contra um adversário bom, difícil, uma equipa sólida e com bons jogadores. Até à lesão do Galeno estávamos equilibrados, depois disso tivemos de improvisar um pouco. Colocámos o Horta na esquerda e demos o corredor ao Sequeira. Ganhámos esse lado, mas perdemos a capacidade de pressionar no meio. Depois colocámos o Iuri na esquerda e o Horta no seu lugar, o lado do Paulinho. Levamos algum tempo a adaptar-nos, o golo acabou por cair numa boa altura, mas também é verdade que ainda tivemos uma oportunidade flagrante na primeira parte. Na segunda parte reajustamos, tanto na saída de bola como na forma como o Rio Ave estava a sair e não fomos surpreendidos, partimos para uma exibição mais sólida na segunda parte e fizemos dois golos em jogadas de excelente recorte. Não estávamos a jogar bem e a equipa soube não sofrer golos. Foi uma vitória de equipa porque a equipa adaptou-se. A equipa mostrou hoje que é uma verdadeira equipa e sabe bem ao treinador ganhar assim».

[Resultado certo?] «Penso que foram números exagerados para o que aconteceu no jogo. A vitória é justa, mas por números exagerados».