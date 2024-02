Ricardo Horta, capitão do Sporting de Braga, em declarações na flash interview da SportTV2, após a goleada por 5-0 sofrida contra o Sporting, em Alvalade, em jogo da 21.ª jornada da Liga:



«Cada jogo tem a sua história. Era um jogo difícil, o Sporting está num grande momento. Queríamos entrar bem, mas não conseguimos. O Sporting marcou cedo e ficou mais confortável no jogo. Ao intervalo retificámos, reagimos, tivemos um bom período e podíamos ter feito o 2-1. A história do jogo poderia ter sido outra. Depois sofremos dois golos muito seguidos e o jogo acabou para nós. É um jogo.



Erro defensivo a abrir: «Não. Os erros acontecem. Sem erros não há golos. Foi um erro do Victor, passou. Como disse, tentámos reagir. Na segunda parte entrámos melhor que o Sporting e estivemos melhor. Infelizmente perdemos. Quinta-feira temos um jogo muito importante e já estamos focados nesse jogo.



Vamos retificar o que fizemos de mal. Qarabag é diferente do Sporting, vamos analisar a equipa deles. Vamos jogar em casa e queremos ter um bom resultado para a segunda mão.»