O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (CD da FPF) aplicou, esta quinta-feira, um jogo de suspensão ao médio do Sp. Braga, João Novais, decisão disciplinar que tira o jogador do embate do próximo domingo, ante o Sporting, da 19.ª jornada da Liga.

O CD da FPF explica o cartão vermelho direto, já no oitavo de oito minutos de compensação do duelo ante o Moreirense, com «o piso com a sola da bota o pé de um adversário utilizado força excessiva na disputa da bola», ainda que a ação não tenha tido «consequências físicas para o jogador que sofreu a infração», no caso Abdu Conté.

O Sp. Braga venceu o Moreirense na quarta-feira, por 2-1, no jogo de encerramento da 18.ª jornada da Liga.

De fora da próxima jornada está também o médio do Gil Vicente, João Afonso, expulso por acumulação de cartões amarelos no jogo ante o FC Porto, na terça-feira. O brasileiro não pode ser opção para a receção de domingo, ao Moreirense.