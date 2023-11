Declarações de Artur Jorge, treinador do Sp. Braga, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após a goelada (6-1) frente ao Portimonense:

«Destaco, mais do que aquilo que possamos estar aqui a tentar encontrar como pontos de diferença da primeira parte para a segunda parte, a atitude competitiva da equipa. Não é muito fácil depois de sofrer golo aos nove minutos de bola parada, senti algum nervosismo na tomada de decisão, e foi preciso esperar até ao intervalo, só aí seria possível estar mais próximo dos jogadores, para serenar os jogadores e mostrar que valemos mais do que estávamos a fazer na tomada de decisão. Foi pedir apenas e só que continuassem a ser aquilo que têm sido, uma equipa que trabalha, tem grande caráter e dá tudo o que tem. Ganhámos bem, três pontos somados para nós».

[Equipa precisa de ser picada?] «Não creio que assim seja, até porque tomámos a iniciativa do jogo, tivemos o controlo desde início, mas um golo de bola parada causa alguma instabilidade na tomada de decisão. Tivemos algumas decisões que nos condicionaram a chegar mais à frente, mas ainda assim fizemos treze remates na primeira parte, o que é de registo. A eficácia tem mais a ver com a emoção dos jogadores no momento. Na segunda parte conseguiram estar mais serenos, com uma reação de uma equipa com jogadores de grande qualidade, homens de grande caráter».

[Não mexer na equipa foi a mensagem?] «Claramente, a mensagem foi essa ao intervalo. Podia mudar a equipa toda, mas se não fosse o primeiro a mostrar que estava confiante no que poderíamos fazer punha tudo em causa. Aquele momento foi importante para os jogadores sentirem isso mesmo, esse estímulo».

[Banza] «É importante para nós. Os avançados, não só o Simon [Banza], alimentam-se de golos e é importante que os possam fazer; neste momento está com uma eficácia de golos muito boa, está a trabalhar, a equipa está a ajudar e a exigir muito dele. No golo que fez veio ao banco perguntar se o golo anulado foi por muito, disse-lhe que ia fazer a seguir.

[Serdar fora das opções] «Optamos por hoje, tendo em conta o que foi a saída no último jogo, não forçar o que quer que seja».