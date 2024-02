O ambiente foi tenso na noite deste domingo na pedreira, no embate entre o Sp. Braga e o Farense, a contar para a 22.ª jornada da Liga. Um adepto do Sp. Braga foi identificado e impedido pela PSP de permanecer na bancada. Várias dezenas de adeptos saíram em protesto.

A história começou logo nos minutos iniciais do encontro, quando os adeptos afetos às claques arsenalistas levantaram duas tarjas onde podia ler-se a seguinte mensagem: «Não apertem as revistas / Apertem os artistas».

Os Assistentes de Recinto Desportivo tentaram confiscar as tarjas, mas foram impedidos pelos membros das claques do Braga. Já no intervalo, um dos adeptos que terá estado na origem destas tarjas, foi identificado pela PSP, nas galerias interiores do recinto bracarense, e impedido de regressar as bancadas.

Dezenas de adeptos, em protesto e em solidariedade com o adepto em causa, acabaram por abandonar, de forma gradual, a bancada no decorrer na segunda metade. Sem os principais apoiantes organizados, o apoio ao Sp. Braga ressentiu-se. estiveram na pedreira 11.270 adeptos.