A FIGURA: Abel Ruiz

Lançado ao intervalo, Abel Ruiz acabou por ser a chave de um jogo com várias portas prontas a abrir. O avançado espanhol faz, de pronto, o empate quando o Sp. Braga estava em desvantagem. Novamente num momento em que a crença não era a melhor, com os bracarenses reduzidos a dez, foi o atacante a resgatar o triunfo num lance individual. Remate cruzado, de fora da área, grande golo a fazer a pedreira entrar em ebulição.

O MOMENTO: quarto golo do Sp. Brag (89’)

Momento de inspiração de Abel Ruiz. O jogador assumiu a responsabilidade de partir para o lance individual, encheu-se de fé e atirou cruzado, descaído para o lado esquerdo, a fazer a bola entrar no ângulo mais distante. O momento que fechou o jogo com três pontos para os bracarenses.

NEGATIVO: Álvaro Djaló expulso em segundos

Em poucos segundos, menos de um minuto, Álvaro Djaló viu dois amarelos e deixou o Sp. Braga em inferioridade numérica. Primeiro puxou descaradamente Lameiras, depois, na sequência do livre, teve uma entrada impetuosa sobre Tchamba, acabando por ver vermelho.

OUTROS DESTAQUES

Telasco Zegóvia

O médio venezuelano encheu o campo, correu quilómetros, jogou e fez jogar, sendo um dos principais elementos do Casa Pia. Destacou-se com bola, mas também sem bola na ocupação de espaços.

Bruma

Irrequieto, o internacional português foi dos que mais esteve capacidade para mexer com o jogo e provocar o desmontar da organização adversária. Faz o passe de rutura que isola Djaló para o golo.

Pablo Roberto

Foi o elemento mais adiantado do Casa Pia, destacando-se em vários aspetos do jogo. Teve velocidade, soube contemporizar, jogar de costas para a baliza e em combinação com os colegas.

Álvaro Djaló

Esteve no pior, ao ser expulso em segundos com dois amarelos, mas também esteve no melhor. Abriu o ativo para o Sp. Braga, e faz a assistência para aquele que foi o segundo golo arsenalista.