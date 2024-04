A FIGURA: Rodrigo Zalazar

Entrou ao intervalo para mexer com o jogo, estando no melhor e no pior - literalmente. Aposta de Rui Duarte no período de descanso, o médio uruguaio comprometeu logo num dos primeiros lances, perdendo o esférico que dá o golo ao Vizela. Mas ainda foi a tempo de se redimir, marcando os dois golos com que a equipa orientada por Rui Duarte conseguiu dar a volta ao jogo.

O MOMENTO: golo do Sp. Braga (53’)

Disparate do setor recuado do Vizela, a perder a vantagem alcançada instantes antes. Ruberto atrapalha-se na pequena área após o passe feito por Anderson, a um metro de distância, acabando a pressão bracarense por dar frutos. Banza desarma o guarda-redes, e é Zalazar a atirar para o empate.

OUTROS DESTAQUES

Anderson

Qual bombeiro de serviço, o central do Vizela esteve em todas, fazendo vários cortes providenciais. Quase sempre no sítio certo, Anderson bloqueou vários cruzamentos nas imediações na pequena área.

João Moutinho

Uma vez mais praticamente todo o jogo arsenalista passou pelos seus pés, sendo o internacional português a pautar o jogo. Por vezes exagerou na lateralização, também por falta de soluções. Faz o passe para o golo decisivo.

Essende

O atacante esteve inexcedível no ataque, essencialmente na tentativa de ser o primeiro tampão dos vizelenses. Numa luta muitas vezes desigual, teve capacidade para abrir o ativo.

Niakaté

Jogo comprometido do central, a remediar várias vezes os desequilíbrios da equipa. Com muita bola, ao ter de ajudar a construir, fez vários cortes atento quando o Braga estava descompensado.