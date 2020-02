Um dia depois da derrota em Braga, o Sporting enviou uma exposição ao Conselho de Arbitragem (CA), na qual defende que Jorge Sousa não reúne condições para dirigir mais jogos do emblema leonino esta época.

No documento, assinado pelo presidente Frederico Varandas, o Sporting queixa-se de dualidade de critérios do árbitro, sobretudo no capítulo disciplinar, tendo em conta os cinco cartões amarelos vistos na primeira parte (para apenas um do Sp. Braga).

Ao que o Maisfutebol apurou, a exposição enviada ao CA apresenta alguns exemplos que, na perspetiva do Sporting, atestam a dualidade de critérios, e os leões defendem ainda que Wallace deveria ter sido expulso por agressão a Rafael Camacho.

O Sporting recorda ainda que, em 2017, Jorge Sousa cumpriu três jogos de suspensão por palavras dirigidas a Vladimir Stojkovic, então guarda-redes da equipa B, num jogo com o Real Massamá, e recupera queixas relativas à visita desta época ao Bessa, para a Liga.

Perante estes argumentos apresentados, o Sporting entende que Jorge Sousa não tem condições para dirigir jogos do Sporting, e requer que não volte a ser nomeado esta época para os mesmos (nem mesmo para o papel de vídeoárbitro).