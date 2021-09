Ruben Amorim, treinador do Sporting, analisou a exibição de Sarabia, jogador espanhol que chegou aos leões no último dia de mercado por empréstimo do Paris Saint-Germain e que se estreou como titular diante do Estoril.

O Pablo tem muito talento, trabalha muito para a equipa, nota-se alguma confusão em alguns momentos para pressionar ou para ter a bola, mas está à procura do seu espaço. É um jogador claramente acima da média que mos vai ajudar, mas que precisa de tempo. Mas vai ser muito útil esta época.

[sobre as oportunidades falhadas]

«Estaria mais satisfeito se tivéssemos marcado mais golos. Quando ganhamos, mesmo que seja por 1-0, não é a mesma coisa. Porque se precisássemos de mais um golo, se tivéssemos sofrido numa bola parada no fim, aí íamos sentir a falta de eficácia.

Vamos melhorar, tivemos fases em que marcávamos no primeiro remate. Essa característica pertence a um jogador muito peculiar da nossa equipa [Pedro Gonçalves]. Importante é criar oportunidades, às vezes marcamos à primeira, noutros precisamos de mais. Foi isso que aconteceu, mas acabámos por vencer.»