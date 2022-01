O treinador do Sporting, Ruben Amorim, na flash à SportTv após a derrota em Alvalade diante do Sp. Braga, por 2-1:

«[Sporting menos competente no segundo tempo] O penálti mudou o jogo. Entrámos muito bem na primeira parte, dominámos o jogo, todas as vezes que o Sp. Braga chegou à frente foi em ressaltos de bola. Tínhamos um golo de vantagem, podíamos ter mais. Na segunda parte, com um penálti mudou o jogo. Ficámos intranquilos, fomos atrás do resultado, arriscámos um pouco e, no final, muito. O Sp. Braga tinha uma ou outra ocasião, podíamos ter feito o golo mesmo antes do golo do Sp. Braga. Há jogos assim, aconteceu, venha o próximo.

[Primeira derrota em casa] Tem um peso normal. Obviamente que uma derrota tem impacto em equipas que querem ganhar. Faz parte do nosso trajeto, a nossa equipa ainda não tinha passado por isto, nem o próprio treinador. Há que encarar as coisas de frente. Estamos a jogar muito melhor do que no ano passado. Temos de nos focar nessas pequenas coisas, o resultado não controlámos. Há que continuar a trabalhar.

[A revalidação do título pode estar a fugir?] Não. Só queremos ganhar o próximo jogo, esse é o foco e a única coisa que podemos controlar. Volto a dizer que os resultados são uma consequência do nosso trabalho. Se o FC Porto ganhar fica a seis pontos, temos de ganhar o próximo jogo.

[Preparação da final-four da Taça da Liga] Depende da forma como se encara isto, pode-se ganhar mais ou menos força. Eu ganho mais força, digamos que estou a começar agora a carreira.

[Golos sofridos nos últimos jogos] O jogo com o Santa Clara foi diferente deste, os jogadores deram tudo, obviamente falhámos golos e tivemos falhas defensivas que não são normais, mas também no fim arriscámos muito, com três para três na frente. Temos que melhorar, não podemos ter essas falhas porque somos uma equipa grande que luta por títulos com outras equipas grandes. Faz parte, melhores fases virão.

[Mensagem aos adeptos] Dizer o mesmo de sempre. A nossa equipa tem muito orgulho em representar este clube. Estamos preparados para todas as fases. Muito obrigado por todo o apoio deles, mas não há uma mensagem especial. Há que trabalhar e ganhar jogos que é isso que eles querem.»