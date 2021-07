Miguel Ribeiro, presidente da SAD do Famalicão, fez um ponto da situação sobre as negociações com o Sporting para a transferência de Manuel Ugarte em declarações à Sport TV. O dirigente explica que em cima da mesa estão não só os valores a pagar pelo médio uruguaio, mas também «as condições para esses valores serem executados».

«O Sporting tem interesse no Ugarte, estamos a conversar, não só a questão de valores, mas também as condições para esses valores serem executados, estamos a conversar para tentar chegar a bom porto», explicou Miguel Ribeiro em entrevista.

Uma negociação que se arrasta praticamente desde a reabertura de mercado, mas Miguel Ribeiro acredita que a transferência vai acabar por acontecer. «Sim, pode acontecer. O Sporting tem interesse no jogador, o jogador também vê com bons olhos, nós estamos recetivos a negociar, por isso é normal este processo decorrer», acrescentou.

Ugarte, de 20 anos, chegou na última janela de mercado de inverno e significou um investimento considerável para o clube, a rondar os 3 milhões de euros. Um investimento que o Famalicão quer agora rentabilizar.

«Este processo é um processo pacífico, que no fundo faz parte do objetivo da SAD do Famalicão no seu caminho, que é identificar bons jogadores, investir nalguns, no caso do Ugarte foi um investimento alto, o mais alto e dificilmente será ultrapassado. Faz parte do nosso objetivo. É normal e natural que alguma coisa possa acontecer», referiu ainda.