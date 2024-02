A Liga Portugal confirmou que o Famalicão-Sporting, inicialmente previsto para as 18h00, foi adiado para as 19h00, «devido a dificuldades de policiamento».

«A Liga Portugal, embora seja alheia aos motivos que levaram ao atraso no início do jogo, lamenta o transtorno causado às equipas e adeptos, mas será sempre intransigente na defesa das garantias de segurança nas partidas das competições por si organizadas, de forma a assegurar a proteção de adeptos e intervenientes», pode ler-se no comunicado do organismo.

Ao que o Maisfutebol apurou, a Polícia de Segurança Pública está nesta altura a tentar encontrar efetivos para substituir vários agentes que estavam destacados para garantir a segurança do Famalicão-Sporting e meteram baixa.

Dos 15 efetivos que estavam escalados para fazer o policiamento do jogo no interior do estádio do Famalicão, 13 meteram baixa.