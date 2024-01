Viktor Gyökeres ficou em branco nesta jornada e Simon Banza, avançado do Sp. Braga, está ao serviço da República Democrática do Congo que vai disputar a CAN e portanto, não jogou nesta ronda do campeonato.



Quem aproveitou para se aproximar do topo da lista de melhores marcadores foi Héctor Hernández. O avançado do Desportivo de Chaves anotou um golo no empate frente ao Famalicão e chegou ao 9.º golo na Liga. O espanhol está a dois do atacante sueco dos leões e a cinco do jogador bracarense.



Rafa Mújica (Arouca) tem oito golos enquanto Ricardo Horta (Sp. Braga) e Essende (Vizela) têm sete cada.

OS MELHORES MARCADORES DA LIGA (APÓS A 16.ª JORNADA):

14 GOLOS

Simon Banza (Sp. Braga)

11 GOLOS

Viktor Gyökeres (Sporting)

9 GOLOS

Héctor Hernández (Desp. Chaves)



8 GOLOS

Rafa Mújica (Arouca)



7 GOLOS

Ricardo Horta (Sp. Braga)

Samuel Essende (Vizela)

Paulinho (Sporting)

6 GOLOS

Clayton (Casa Pia)

Cristo González (Arouca)

Róbert Bozeník (Boavista)

André Luís (Moreirense)

João Mendes (Vítória)

Rafa Silva (Benfica)