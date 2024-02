A FIGURA: Hjulmand

Discreto, o médio dinamarquês teve uma prestação de competência extrema em Moreira de Cónegos. Uma prova de que os heróis não têm, necessariamente de usar capa, neste caso vestindo fato de macaco. Com o seu posicionamento equilibrou a equipa, recuperou várias bolas e teve sempre critério na distribuição de jogo. Mal se deu por ele, provavelmente nem passará nos resumos, mas foi ele o cérebro da equipa, a sala das máquinas e um dos grandes responsáveis para grande prestação coletiva da equipa.

O MOMENTO: golo de Morita (3’)

Via aberta para o triunfo logo nos primeiros instantes do encontro. Canto de Trincão na direita, venenoso a provocar o erro de Kewin, que sai mal dos postes, caindo a bola na zona do segundo poste. Frimpong ainda tenta o corte, leva com a bola no braço, e é Morita que se encarrega de atirar para o fundo das redes. O Sporting entrou a vencer em Moreira de Cónegos e essa realidade deu ainda mais conforto.

OUTROS DESTAQUES

Geny Catamo

Seguro no corredor direito, o jogador mostrou, uma vez mais, que tem uma nova vida neste Sporting de Rúben Amorim. Não complicou nas tarefas defensivas e foi um elemento preponderante a dar amplitude à equipa.

Kewin Silva

Não fica propriamente bem na fotografia nos golos sofridos, mas a verdade é que, ainda assim, foi dos poucos elementos que se destacaram no conjunto de Moreira de Cónegos. Fez uma série de intervenções relevantes.

Trincão

Está na assistência para os dois golos do Sporting, um com cada pé, sendo preponderante para o bom jogo dos leões. Não esteve propriamente vertiginoso, mas indicou o caminho dos golos e trabalhou muito sem bola.

Madson

O elemento que não se escusou a tentar no conjunto de Moreira de Cónegos. O brasileiro que alinhou pelo corredor direito foi a principal esperança do Moreirense para hipoteticamente poder reentrar no jogo.

