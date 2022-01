Declarações de Ruben Amorim, treinador do Sporting, na sala de imprensa do Estádio do FC Vizela, após o triunfo (0-2) frente ao Vizela:

[Confusão no final] «Um jogador tem de se aguentar. Temos muitas regalias na vida, temos de aguentar. Depois é desnecessário. Há expulsões que não tinham que ser. Os bancos têm de se comportar, mas não deixamos o Nuno sozinho, temos de proteger os nossos. Se tem razão ou não é outra coisa, parece-me que não, mas temos de proteger os nossos e não deixamos ninguém sozinho. Têm de aguentar».

[Luta na frente da tabela] «Ainda é cedo para os objetivos. Só temos de vencer o Braga, é o único objetivo que temos. As equipas grandes se não tiverem a um nível alto vão sofrer. Se olharmos para o calendário, dois jogos com o City, o Porto, o próprio Braga, vamos ficar piores. O único objetivo é vencer o Braga».

[A preparar a equipa para um pico para a fase que se segue] «Não controlamos isso. Não sei fazer essa gestão e fazer um trabalho específico para ter a equipa pronta num momento. Não sei trabalhar para ter um pico de forma daqui a uns tempos. Estas coisas mudam, varia muito. A derrota mexeu muito connosco, o facto de sofrermos golos foram coisas novas e todos sentimos isso. Queremos chegar às competições e estar competitivos».