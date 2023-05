Declarações de Ruben Amorim, treinador do Sporting, na sala de imprensa do Estádio do Vizela, após o triunfo por duas bolas a uma frente ao Vizela:

«Houve coisas boas, não começámos tão bem sofremos o golo numa transição, mas mantivemos a nossa forma de jogar frente a uma equipa que jogou no seu meio campo. Não criámos muitas oportunidades flagrantes também pelo número de jogadores que estava junto à área, mas foi um jogo de sentido único. Foi uma vitória justa da equipa que mais criou e mais teve bola».