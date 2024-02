Momento: a arrancada de Kaiser Quaresma para a glória

É sem dúvida o momento do jogo. O Sporting já estava a vencer por 1-0, com um «brinde» oferecido pelo Sp. Braga, quando o jovem central, arrancou pelo corredor central, a lembrar o falecido Beckenbauer, galgou vários metros, combinou com Trincão e continuou a correr, como se soubesse que Pote ia falhar e ele ia ter oportunidade de rematar. Foi isso mesmo que aconteceu, Quaresma continuou a correr e chegou mesmo a tempo de apanhar a bola que Pedro Gonçalves tinha deixado fugir para encher o pé. O central saiu a correr ainda mais rápido, agora a bater com a mão no peito. Um festejo muito efusivo a assinalar o primeiro golo de Eduardo Quaresma pela equipa principal. O central foi substituído, já na segunda parte, logo a seguir ao 4-0, para receber a merecida ovação das bancadas. Tremendo.

Figura: monstro Gyökeres, sempre ele

O sueco voltou a ser preponderante no jogo dos leões, não pelo golo que marcou, mais um, numa altura em que o Sporting já vencia por 2-0, mas pela forma em como está sempre a levar a equipa para a frente. Cola a bola ao pé, encosta-se aos adversários, rodopia, conquista espaços, provoca desequilíbrios. É um verdadeiro monstro em campo. Aparece à direita, à esquerda, está em todo o lado. No arranque da segunda parte chegou mesmo a jogar como terceiro médio, mais recuado, entre Morita e Hjulmand, a ajudar a fechar o meio-campo. No lance do golo, o terceiro do Sporting, a bola de Trincão ganhou altura e o sueco teve de improvisar um remate acrobático. Saiu também sob uma grande ovação, com os adeptos a cantarem o seu nome nas bancadas.

Outros destaques:

Francisco Trincão

Desde que começou a marcar golos, reforçou a sua posição entre as escolhas de Ruben Amorim e continuou a marcar. Uma noite em cheio para o jovem extremo que marcou o primeiro golo, está no segundo e também no terceiro. Entende-se de olhos fechados com Geny Catamo e, esta noite, fez a cabeça em água a Borja.

Geny Catamo

Veio da CAN 2023 numa forma impressionante e recuperou o lugar na equipa em dois tempos. Mais do que isso, acrescentou criatividade, entusiamo e velocidade ao processo de Ruben Amorim. Uma grande noite do jovem ala que dinamizou toda a ala direita e permitiu que Trincão procurasse terrenos mais interiores.

Moutinho

Um jogo muito difícil para o médio que regressou ao Estádio de Alvalade doze anos depois de ter jogado ali ainda com a camisola do FC Porto. Os adeptos não esquecem, nem perdoam a forma como o médio formado no clube trocou de camisola e, esta noite, sempre que tocou na bola, foi brindado com um coro de assobios.