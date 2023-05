Francisco Trincão, jogador do Sporting, em declarações na flash interview da SportTV1, após a goleada em Paços de Ferreira, numa partida da 31.ª jornada da Liga:



«Sabíamos o que tínhamos de fazer. Queríamos pressionar alto e o primeiro golo surgiu devido a isso. O jogo caiu para o nosso lado. Criámos muitas oportunidades e fomos capazes de as concretizar. Estamos muito felizes pelos três pontos.



Tornámos o jogo fácil. Não há jogos fáceis, ainda para mais quando o Paços tem os seus objetivos. Conseguimos concretizar as nossas oportunidades.»



[Esta vitória dá energia na luta pelo terceiro lugar]: «Temos sempre energia. Vamos lutar até final, acreditamos que é possível. É só dar o máximo até ao fim.»