Depois de ter testado positivo para a Covid-19, Pizzi fez questão garantir que está bem assim como a sua família através de uma mensagem nas redes sociais.



O internacional português lamentou ainda não estar disponível para ajudar o Benfica no duelo da Supertaça contra o FC Porto e garantiu que vai estar de casa a apoiar.



«É verdade , o “bicho” apanhou-me Quero dizer que tanto eu como a minha família estamos bem . Escolhi esta foto porque é assim que vou encarar mais este obstáculo, com um grande sorriso e com muita alegria . Queria poder ajudar o Benfica na final de amanhã mas a vida é mesmo assim. Estarei em casa a apoiar e a desejar que possamos levantar o troféu. Obrigado a todos pelas vossas mensagens de apoio. Cuidem-se e tenham muito cuidado», escreveu nas redes sociais.



A Supertaça Cândido de Oliveira joga-se esta quarta-feira, às 20h45, em Aveiro.