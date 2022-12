O Benfica segue invicto esta época, ainda não perdeu, mas está fora da Taça da Liga. Numa cimeira de líderes, o líder da Liga visitou o líder do segundo escalão, terminando o jogo empatado (1-1). Um resultado que não serve as pretensões encarnadas, sendo o Moreirense – com mais golos marcados – a avançar para os quartos-de-final da prova.

Mantém-se o histórico: o Moreirense continua sem saber o que é vencer em casa o Benfica. As águias continuam sem perder, mas travam a fundo na série que já seguia em nove triunfos consecutivos, caindo na fase de grupos da Taça da Liga num grupo em que defrontou apenas emblemas do segundo escalão.

Em Moreira de Cónegos o Benfica foi claramente superior, dominou em todos os parâmetros, menos no que define o resultado. Os golos. Organizado, o Moreirense soube sofrer quando assim teve que ser, resistiu e contou com um Pasinato inspirado na baliza. Fez duas defesas milagrosas nos descontos, por exemplo.

Prémio para o líder do segundo escalão – que conta com um troféu no currículo – marcando encontro nos quartos-de final com o Arouca. Perdulário, o Benfica acaba por ver o sua supremacia neste jogo não ter a expressão devida.

Depois dos sustos: Rafa contra a organização cónega

Os dados estavam lançados e eram, então, simples: O Benfica tinha de ganhar se queria seguir em frente. A entrada em jogo demonstrou isso, com os encarnados a assumirem as despesas do jogo, atuando no meio campo adversário. Ia valendo a organização cónega, aparecia sempre alguma perna a cortar, e a inspiração de Pasinato na baliza.

Contudo, quando se livrou das amarras o Moreirense – líder do segundo escalão – respirou e conseguiu gizar contra-golpes perigosos. Foi num desses lances, ao muito 21, que Camacho atirou com estrondo à barra da baliza de Vlachodimos. Não foi, por isso, propriamente uma surpresa o golo de André Luís quatro minutos depois, na conversão de uma grande penalidade a castigar mão na bola de Florentino.

Estava em apuros o Benfica. Emparedado no recinto de Moreira de Cónegos que, apesar de maioritariamente encarnado nas bancadas, os homens de Roger Scmidt trocavam a bola, mas esbarravam no setor defensivo adversário bem preenchido. Não que o Moreirense tivesse mais elementos do que o esperado na defesa, mas a organização permitia suster o ataque adversário.

Rafa foi o antídoto. Em mais uma das suas arrancadas com a bola controlada – o que fez várias vezes esta noite – evoluiu pela direita e descobriu Gonçalo Ramos em boa posição para marcar na área. Tudo empatado ao intervalo graças a Pasinato, que antes de recolher aos balneários ainda evitou o golo de Grimaldo ao travar de forma espetacular um livre direto.

Pasinato segura um empate com sabor a vitória

A segunda metade foi de sentido único. Literalmente. Se na primeira parte o Moreirense de quando em vez ainda ia arranjando forma de respirar e de sacudir a pressão, a realidade é que na segunda metade teve de sofrer perante o assédio encarnado, que se intensificando proporcionalmente com o cronómetro.

Com uma hora de jogo no espaço de seis minutos o Benfica enviou duas bolas aos ferros – por Chiquinho e Gonçalo Ramos – e viu ainda Pasinato superiorizar-se a Rafa com uma mancha que travou o atacante do Benfica quando este seguia completamente isolado pelo corredor central. As duas bolas aos ferros foram conseguidas de fora da área, sendo a meia distância a arma encontrada pelas águias para contrariar o recuo do Moreirense.

A um quarto de hora do fim, já em desespero, o Moreirense não quis ficar atrás do Benfica no que a bolas aos ferros diz respeito e e mais um contra-ataque foi André Luís, o autor do golo, a atirar ao poste num lance pleno de velocidade com apenas três passes. Foi o último fôlego do Moreirense, que depois se viu forçado a resistir.

E resistiu. Pasinato ainda fez um par de defesas milagrosas, e viu ainda Diogo Gonçalves falhar escandalosamente num dos últimos lances do encontro ao cabecear ao lado com a baliza à sua mercê. Cai por terra o Benfica na Taça da Liga, troféu que venceu por sete vezes.