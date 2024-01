Declarações de Álvaro Pacheco, treinador do Vitória de Guimarães, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após o triunfo (1-0) frente ao Penafiel em jogo dos oitavos-de-final da Taça de Portugal:

«O Penafiel tem vindo a crescer e neste último mês tem tido boas prestações. Com esse crescimento, jogar aqui na Taça de Portugal, deixa-os tranquilos. Foi o que fizeram, passaram o nervosismo e a responsabilidade para nós. Lidámos bem com essas contrariedades, há qualidade no Penafiel, ao estender o nosso jogo criámos espaços entre linhas, perceberam isso, mas a nossa equipa conseguiu ultrapassar esses momentos. O que me deixa satisfeito é que mais uma vez os jogadores que entram, entraram focados, concentrados e determinados. O jogador que entra faz o golo; foi fundamental para continuarmos na Taça».

[Saídas de João Mendes e Tiago Silva] «Penso que estávamos a procurar um jogo muito associativo, com muitas ligações e a atacar a profundidade. O João Mendes estava no sítio certo, mas as coisas não estava a sair como queria. A saída do Tiago surge atendendo à gestão das cargas, ao jogo ficar partido e o Handel é muito forte no jogo posicional, para nos dar maior estabilidade. Foi o que aconteceu, a equipa começou a pegar no jogo, marcámos e criámos mais oportunidades. Marcámos pelo Jota, penso que podíamos ter feito mais golos, mas equipa manteve-se equilibrada».

[Significado de estar nesta competição e preferência no sorteio] «Estar nesta competição é fator de muito orgulho. É uma prova em que queremos ir o mais longe possível. Relativamente ao sorteio, a única coisa que gostava, se pudesse escolher, era joga casa».