O FC Porto venceu o Farense, no Estádio São Luís, em jogo da 15.ª jornada da Liga (0-1).

O único golo do encontro foi apontado por Taremi, de regresso após castigo, ao minuto 15.

Com este resultado o FC Porto foge ao Benfica – tem agora dois pontos a mais – e fica, à condição, a três pontos do líder Sporting, que nesta terça-feira joga precisamente no Porto, frente ao Boavista.