O Nacional vem de um triunfo para a Taça de Portugal, frente ao Leixões, mas na Liga soma três vitórias consecutivas. A receção deste domingo ao Tondela, em jogo da 11.ª jornada da Liga, é encarada como uma oportunidade para regressar aos bons resultados e entrar na metade superior da tabela classificativa.

«É de esperar uma reação. O Nacional vai dar o seu máximo para vencer. Só nos interessa a vitória neste jogo, tal como no jogo de quarta-feira [Leixões]. Acreditamos muito no nosso grupo e no nosso trabalho», disse o técnico, Luís Freire, citado pela agência Lusa.

«Sabemos que a vitória é o que nos interessa. Pontualmente é importante, para estabilizarmos na primeira metade da tabela e não na segunda metade, que é o que este jogo nos dá acesso. Respeitamos o nosso adversário, mas só pensamos em vencer», acrescentou.

Luís Freire deixou elogios ao adversário, mas não hesita em puxar o favoritismo para o seu lado.

«São normalmente pressionantes, com extremos rápidos e médios de cobertura e com capacidade de ter a bola, aproveitando a profundidade dos extremos. Estamos bem identificados com o adversário, que não vence há quatro jogos e que ainda não venceu fora e temos de nos assumir como favoritos neste jogo e carimbar três pontos, que é o nosso objetivo», concluiu.