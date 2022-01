Pako Ayestarán espera o «máximo nível e rendimento» do Tondela na receção ao Vizela, partida referene à 19.ª jornada da Liga.



«Desejo que sejamos capazes de estar ao nosso máximo nível, porque afinal as sequências não contam, venhamos de resultados negativos ou positivos, o que conta é o rendimento que teremos amanhã [sábado]», começou por dizer, em conferência de imprensa.



O técnico espanhol manifestou o desejo de ver os seus jogadores «confirmarem» o que têm «mostrado nos últimos jogos». Lembre-se os beirões garantiram a passagem inédita às meias-finais da Taça de Portugal e empataram os últimos dois jogos da Liga.

De seguida, Pako recordou a recuperação do Tondela nos Açores - de 2-0 para 2-2 -, salientado que a equipa não baixou os braços e que isso é «um estímulo emocional».

«Mas o importante é mantermos a estabilidade emocional, independentemente dos resultados. Sabemos que isto vai ser muito difícil até ao final, porque o Tondela está acostumado a que a tranquilidade não chegue até ao fecho da época e, portanto, quer se vença ou perca temos de continuar com igual responsabilidade, de segunda a domingo», defendeu.

Pako Ayestarán admitiu que, desde o início da época, « mais do que preparar a tática e estilo do jogo, foi conseguir implementar a capacidade de enfrentar a adversidade».

«Tens de ser capaz de ter ferramentas para mudar o que num determinado momento é uma adversidade para se converter numa fortaleza e, desse ponto de vista, a equipa está a responder e não caímos quando temos adversidades e esse é o caminho», sublinhou.

Neste sentido, considerou que o resultado deste caminho é fruto do «trabalho dos jogadores», uma vez que, defendeu, o seu papel, enquanto treinador, «é guiar, porque a responsabilidade tem de partir deles, têm de ser auto responsáveis» e «têm o mérito do que estão a fazer».



Em relação ao adversário desta ronda, o Vizela, o espanhol espera «uma equipa a colocar muitas dificuldades e que estará no seu máximo nível para poder ter possibilidades de sacar algo positivo de todo o jogo», uma vez que se encontra atrás do Tondela na classificação.

«Temos de ser nós próprios, é o mais importante, e conhecer o Vizela que é uma equipa que, quando vai para o ataque, vai de verdade, tem jogadores que provocam muito desequilíbrio e temos de estar muito atentos na defesa», reconheceu.



Pako concluiu a conversa com os jornalistas a alertar para a necessidade que o clube tem de contratar centrais, admitindo que quer alguém que «acrescente valor ao que o plantel tem» e é nesse sentido que o «clube está a trabalhar».

O Tondela-Vizela joga-se este sábado, às 18h00, no João Cardoso.