Álvaro Pacheco considerou que a «equipa mais cerebral» terá mais hipóteses de vencer o duelo entre Tondela e Vizela, da 19.ª jornada da Liga.



«O Tondela vai fazer pressão. Temos de saber onde vai haver espaços libertos para fazermos as nossas ligações e criarmos perigo. A equipa mais cerebral, com mais capacidade de dominar o jogo, vai estar mais perto de vencer. Acredito que os meus jogadores vão dar uma resposta muito positiva», referiu, em conferência de imprensa.



O treinador do Vizeal reconheceu ainda que a formação beirã, além de «adversária direta» na luta pela permanência, se distingue por ser «vertical, pragmática, objetiva e eficaz em casa», tendo somado 12 dos 17 pontos nesse condição.



O técnico de 50 anos sublinhou que os minhotos precisam de «estabilidade emocional» e de «serenidade» para impedirem os jogadores adversários de «aproveitarem os espaços de que gostam».

Apesar da queda para a 16.ª posição, Álvaro Pacheco mostrou-se convicto de que o Vizela o vai conseguir inverter o ciclo negativo após sete jogos em 29 dias e um surto de covid-19.

«Estamos num campeonato muito equilibrado, em que, no caso de vitória, qualquer equipa [na luta pela manutenção] pode passar para o 10.º lugar. Esse vai ser o equilíbrio até ao final do campeonato. Em alguns jogos, não tivemos futebolistas seniores para discutir o resultado. A segunda volta vai ser melhor do que a primeira. Vai-nos trazer a estabilidade e os objetivos que pretendemos» assegurou.



Sem Ivanildo Fernandes e Bruno Wilson, Álvaro Pacheco adiantou ainda que Andrés Sarmiento, reforço de inverno, vai estar ausente das opções para a visita ao João Cardoso.

«É um jogador que conhecíamos. Vem-nos ajudar. Vai trazer coisas diferentes das que cá já temos. É um jogador jovem, ambicioso. Vai-nos ajudar a ser felizes. Ainda não está em condições para ser utilizado», esclareceu.

Depois de garantido o extremo de 24 anos e o central brasileiro Anderson Santos, ex-América Mineiro, o técnico dos vizelenses frisou que, até ao encerramento do mercado de transferências, o clube está «sempre aberto a uma boa oportunidade» para melhorar, quer «através de [contratações de] jogadores, quer financeiramente [com vendas]».



O Tondela-Vizela joga-se este sábado, às 18h00, no João Cardoso.