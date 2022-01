Osama Rashid vai regressar a Portugal para representar o Vizela, sabe o Maisfutebol.



O internacional iraquiano já se despediu do Khorfakkan, clube que representou na última temporada, e vai jogar no Minho.



O médio, de 30 anos, destacou-se na Liga ao serviço do Santa Clara: tornou-se capitão de equipa e disputou mais de uma centena de jogos. Rashid transferiu-se para a Turquia em janeiro de 2021, mas a experiência no Gazientep não correu da melhor forma, acabando por sair para os Emirados Árabes Unidos volvidos seis meses.



Rashid prepara-se para ser o segundo reforço do Vizela neste mercado depois de André Sarmiento.