Por Mariana Rebelo Silva

Momento do jogo: Gonçalo Inácio desbloqueia marcador

Depois de trinta minutos de intenso domínio, com o Tondela bem fechado lá atrás, o Sporting chegou à vantagem à «bomba». Num lance que parecia perdido, depois da defesa tondelense ter afastado mais uma bola da sua área, o jovem central, vindo de trás, encheu o pé esquerdo para um remate indefensável para Trigueira. A partir daqui o jogo ficou bem mais fácil para os leões.

Figura: Amorim apostou, Edwards correspondeu

A titularidade de Edwards, em detrimento de Paulinho, foi a grande surpresa no onze do Sporting, com Ruben Amorim, supostamente, à procura de maior mobilidade no ataque, na expetativa de um Tondela mais fechado. A verdade é que o avançado inglês encaixou na perfeição no carrocel do ataque leonino, mais fixo sobre a direita, mas em contantes combinações e compensações com Pote e Sarabia na frente. Foi ele que deu início ao lance do segundo golo e a muitos outros lances do ataque do Sporting. Aposta definitivamente ganha pelo treinador.

Outros destaques:

Pablo Sarabia

Três jornadas consecutivas a marcar, esta noite com um «bis» a coroar mais uma boa exibição do espanhol. O primeiro golo resulta de uma combinação perfeita com Pedro Gonçalves, enquanto o segundo resulta de mais uma grande penalidade convertida com êxito. Pelo meio, o internacional espanhol esteve sempre em destaque na frente de ataque, aparecendo em vários setores do terreno, sempre a desequilibrar.

Ugarte

Depois da boa exibição no jogo anterior frente ao Paços, o médio uruguaio ganhou o lugar a Palhinha e correspondeu com mais uma boa exibição, sobretudo ao nível da recuperação de bolas. Depois do cartão amarelo a Matheus Reis, Ruben Amorim tirou-o de imediato do campo, uma vez que o uruguaio, tal como o lateral brasileiro, estava em risco de falhar o próximo dérbi com o Benfica.

Matheus Reis

Rendeu o castigado Nuno Santos no flanco esquerdo e viu um cartão amarelo que o afasta do dérbi com o Benfica da próxima semana. Um amarelo que deixou Amorim furioso e que levou, inclusive, o treinador a tirar de imediato Ugarte, que também estava em rico, do campo. A verdade é que o lateral brasileiro voltou a cumprir as suas funções em campo, muito ativo no ataque leonino.

Rodrigo Ribeiro

Depois de já se ter estreado na Liga dos Campeões, no segundo jogo com o Ajax, o jovem avançado, perto de completar 17 anos, também estreou-se na Liga poucas horas depois de ter jogado na Youth League. Esteve muito tempo junto à linha, mas só entrou já em tempo de compensação. Deu pouco mais de três toques na bola, mas já tem um currículo bem mais preenchido a partir deste sábado.