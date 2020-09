O Boavista confirmou este sábado a chegada do médio colombiano Sebastián Pérez que, tal como o Maisfutebol tinha anunciado em agosto, chega por empréstimo do Boca Juniors, com opção de compra no final da temporada. Entretanto, o avançado hondurenho Alberth Elis também deverá ser apresentado nos próximos dias.

Pérez já está mesmo confirmado. Um médio de 27 anos, formado no Atlético Nacional e que já somou oito internacionalizações e um golo pela Colômbia. Em 2019, Pérez esteve cedido ao Pachuca, do México, e ao Barcelona Guayquil, do Equador.

Segundo o Maisfutebol apurou a cláusula de opção de compra está definida em 1,3 milhões de euros, além dos 300 mil euros que o clube do Bessa vai pagar pelo empréstimo.

Bienvenido, Sebastián Pérez! ✍️ Empréstimo com opção de compra ⚽ Médio-centro 👉 27 anos 🇨🇴 8 internacionalizações 🌎 Ex-Boca Juniors #boavistafc #sebastianperez #bairrodefrancos Publicado por Boavista Futebol Clube em Sábado, 19 de setembro de 2020

Entretanto, o cube «axadrezado» deve também confirmar, nos próximos dias, a contratação do avançado hondurenho Alberth Elis, como o empresário do jogador já tinha anunciado, uma vez que o jogador despediu-se este sábado, através das redes sociais, do seu antigo clube, o Houston Dynamo.