Em 2019/20, o Marítimo só garantiu matematicamente a permanência na Liga nas últimas jornadas.

E Lito Vidigal avisa que o clube insular não pode «passar pelos mesmos sobressaltos que na época passada».

Em declarações à televisão do Marítimo, o treinador abordou ainda o ataque do clube ao mercado de transferências. «Tenho vindoa converrsar com o presidente e com a estrutura do Marítimo nesse sentido. Ainda temos algumas posições por preencher», reconheceu.

Fumu Tamuzu e Rafik Guitane são os reforços já oficializados pelo Marítimo, que em breve deve confirmar também a chegada de Rúben Macedo.