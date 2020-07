O avançado Zé Manuel anunciou o fim da ligação ao Santa Clara.

«Dois anos a representar mais do que um clube, uma região. Muito orgulho em ter feito esta caminhada neste grande clube, dois anos em que fui muito feliz, em que juntos escrevemos história. Obrigado a todos os que fizeram parte desta história. Obrigado pela confiança desde o primeiro dia, levo o Santa Clara no meu coração e serei mais um adepto a torcer para que o clube continue a crescer», escreveu o jogador de 29 anos numa mensagem publicada no Instagram.

Em duas épocas ao serviço do Santa Clara, Zé Manuel cumpriu 61 jogos e apontou 13 golos, dois deles nos últimos três jogos nos quais esteve presente.