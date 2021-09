O FC Porto cumpriu nesta segunda-feira o primeiro treino de uma semana de trabalho com vista ao clássico de sábado com o Sporting.

Marko Grujic (treino integrado condicionado) e Marchesín (tratamento e ginásio) continuam entregues ao departamento médico.

Sérgio Conceição continua privado de muitos jogadores que vão chegar avulso durante a semana após os compromissos internacionais.

Diogo Costa, Pepe, Otávio, João Mário, Vítor Ferreira, Fábio Vieira e Francisco Conceição, Nanu, Mbemba, Zaidu, Matheus Uribe e Luis Díaz, Tecatito Corona e Mehdi Taremi são os jogadores ao serviço das respetivas seleções.

O Sporting-FC Porto joga-se no sábado (11) a partir das 20h30. As duas equipas dividem com o Estoril o segundo lugar da Liga com dez pontos, menos dois do que o líder Benfica.