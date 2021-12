O Sporting poderia ter chegado ao intervalo do dérbi contra o Benfica a vencer por 2-0. No entanto, o VAR descobriu que Paulinho estava adiantado - 28 centímetros - antes de atirar para o fundo da baliza de Vlachodimos.



O lance iniciou-se na esquerda, Sarabia não conseguiu a receção e a bola sobrou para o avançado que atirou a contar. No entanto, aquando o toque do espanhol na bola, o atacante leonino estava ligeiramente adiantado.



