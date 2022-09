O FC Porto goleou o Sporting de Braga por 4-1, numa partida da oitava jornada da Liga.



Os dragões marcaram dois golos em dois minutos na primeira parte. Primeiro, Eustáquio assistiu com classe Evanilson para o 1-0 (32m) e fez ele próprio o 2-0 (34m). No arranque da segunda parte, um autogolo de Pepe permitiu aos bracarenses encurtarem a diferença no marcador.



No entanto, os campeões nacionais fizeram o 3-1 nem dez minutos depois e embalaram para o triunfo. Já depois de Matheus ter sido expulso, Galeno fixou o resultado final já no período de descontos.



Veja o resumo da partida: