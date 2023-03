O Paços de Ferreira venceu em casa o Santa Clara por 1-0 e entregou à equipa açoriana o último lugar da Liga.

Antunes, na conversão de um penálti aos 54 minutos, apontou o único golo do jogo.

Com este resultado, o Paços passa a somar 15 pontos, os mesmos da equipa açoriana, que cai para último posto por ter desvantagem no confronto direto com os pacenses.

O RESUMO VÍDEO do Paços-Santa Clara: