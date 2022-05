O Tondela e o Boavista empataram a dois golos, resultado que ditou a descida de divisão dos beirões ao fim de sete temporadas no principal escalão do futebol português.

Os tondelenses estiveram duas vezes na frente do marcador (Sagnan aos 41m e João Pedro aos 77m), mas em ambas as ocasiões os axadrezados conseguiram reagir, empatando com golos de Gorré (51m) e Yusupha, ao minuto 87.

O resumo do empate dramático do Tondela: