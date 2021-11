Estoril e Santa Clara empataram a dois golos, numa partida da 12.ª jornada da Liga disputada no António Coimbra da Mota.



Os açorianos estiveram por duas vezes em vantagem graças aos golos de Lincoln (15m) e Cryzan (64m). No entanto, os canarinhos conseguiram recuperar em ambas as ocasiões com golos de Rosier (24m) e de André Franco (88m).



Veja os melhores momentos da partida: