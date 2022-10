O V. Guimarães derrotou em casa o Boavista por 3-2, em jogo da 10.ª jornada da Liga.

Tiago Silva começou por inaugurar o marcador para os minhotos aos 20 minutos na conversão de uma grande penalidade, mas Sasso empatou para o Boavista em cima do intervalo numa altura em que os axadrezados já jogavam em inferioridade numérica por expulsão de Ricardo Mangas.

Na segunda parte, o recém-entrado Salvador Agra colocou o Boavista a vencer, mas o Vitória virou o jogo com golos já na reta final: aos 87 minutos, Janvier empatou e André Amaro fez o 3-2 final no terceiro minuto do tempo de compensação.

O resumo em VÍDEO do V. Guimarães-Boavista: