O Sporting derrotou fora o V. Guimarães por 2-0 no jogo de encerramento da 29.ª jornada da Liga.

Os golos foram apontados na segunda parte. Pote inaugurou o marcador aos 47 minutos e Arthur Gomes sentenciou o jogo já em tempo de compensação.

Com este resultado, o Sporting chega aos 61 pontos na Liga, estando no 4.º lugar a sete pontos do Sp. Braga, que é terceiro. Já o V. Guimarães soma o sexto jogo seguido sem vencer (terceiro com derrotas), cai formalmente para o 7.º posto e está cada vez mais longe de um lugar de acesso às competições europeias.

O RESUMO VÍDEO do V. Guimarães-Sporting: