Declarações de Bino Maçães, treinador do V. Guimarães, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após o triunfo (1-0) frente ao Santa Clara:

«Ficou provado na segunda parte que é uma questão mental. A primeira parte é nossa, tivemos as melhores oportunidades, na segunda parte, após o golo anulado, a equipa sentiu e os fantasmas do passado vieram ao de cima. Salientar a alma da equipa. Não me lembro de uma oportunidade clara do Santa Clara, mesmo tendo mais volume ofensivo. Muito mérito naquilo eu foi o sofrimento da equipa, com grande entrega e atitude. Penso que é uma vitória merecida pelo que fizemos no jogo».

[Sentimento da primeira vitória] «O mais importante para mim é o clube, os jogadores, os seus adeptos. Depois de um período tão longo sem vitórias, esta vitória traz esperança e deixa os adeptos mais alegres, pelo menos no dia de hoje. Era importante ganhar num período difícil, ficando demonstrado a grande capacidade de entrega da equipa».

[Duelos perdidos são mentais ou fruto da mudança tática] «Tem a ver com a cabeça e com as dinâmicas. É um sistema novo para os jogadores, que obriga a uma rotação diferente da equipa quando a bola vai de um corredor ao outro. Não é fácil manter esta dinâmica, as substituições vieram acrescentar coisas interessantes numa fase em que se aproxima uma quantidade considerável de jogos».

[Redução das equipas no campeonato] «Ainda não me debrucei sobre isso, ainda não tenho uma ideia muito clara a dar».