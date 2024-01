Declarações de Daniel Sousa, treinador do Arouca, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após a derrota (2-1) frente ao V. Guimarães no último jogo da primeira volta:

«Foi uma primeira parte dividida, para além do golo criámos mais duas ou três situações de perigo. Na segunda parte também criámos situações, houve falta de discernimento na decisão na fase final, por vezes nestes últimos minutos, com o cansaço, perde-se esse discernimento».

[Golo anulado] «Completamente mal anulado, o Sylla toca na bola, a partir desse momento o jogador já estava em jogo. Parece-me completamente mal anulado».

[O que se pode esperar do Arouca para a segunda volta?] «Podemos esperar o Arouca que temos visto até agora, com personalidade e sem problemas para defrontar qualquer adversário, como mostrámos hoje e contra o Benfica, e com isso, com esta imagem, conquistar pontos. A imagem mostra o nosso caminho, há coisas que temos de melhorar, estamos uma equipa variável na forma de jogar e queremos consolidar alguns processos para conseguir mais vitórias».