Apesar de já se conhecer o campeão nacional, a 32.ª jornada da Liga ainda não terminou e há um Vitória-Famalicão para acompanhar a partir das 20h15.



Há, também, muito futebol para ver em Itália, Inglaterra e sobretudo em Espanha, onde a discussão pelo título está ao rubro.



Em Terras de Sua Majestade, há um dérbi londrino que pode ser decisivo nas contas pelo apuramento para as provas europeias entre Chelsea e Arsenal. Por sua vez, em Espanha é dia de entrar em campo o líder Atlético de Madrid contra a Real Sociedad.



Por sua vez, em Itália continua ao rubro a luta pelos lugares de acesso à Champions. A Juventus de Ronaldo, quinta colocada à entrada para esta ronda, joga em casa do Sassuolo enquanto Leão e Dalot visitam o terreno do Torino. Por sua vez, a Roma de Fonseca joga em Milão contra o campeão Inter.



Por último, o PSG joga em casa do Montpellier a passagem à final da Taça de França.



Jogos hoje:



Liga



Vitória-Famalicão, 20h15



Espanha



Sevilha-Valência, 18h00

Celta de Vigo-Getafe, 19h00

Huesca-Athletic Bilbao, 19h00

Atlético de Madrid-Real Sociedad, 21h00



França



Montpellier-PSG, 20h00



Itália



Cagliari-Fiorentina, 17h30

Atalanta-Benevento, 19h45

Inter-Roma, 19h45

Bolonha.Génova, 19h45

Lazio-Parma, 19h45

Sampdoria-Spezia, 19h45

Sassuolo-Juventus, 19h45

Torino-AC Milan, 19h45



Alemanha



Schalke 04-Hertha, 17h00