«O intuito é sempre o mesmo, ganhar para somar pontos». É desta forma que Ivo Vieira, treinador do V. Guimarães, encara a receção do próximo domingo ao FC Porto, a contar para a 21.ª jornada da Liga. Vimaranenses e dragões encontram-se pela terceira vez esta época, o FC Porto venceu no Dragão e em campo neutro na Taça da Liga, sendo que desta feita o embate é no D. Afonso Henriques mas Ivo Vieira não considera esse aspeto como determinante.

«Não acredito que isso possa fazer a diferença. O FC Porto entra em qualquer campo para ganhar. Mesmo jogando em nossa casa sabemos das dificuldades que vamos encontrar. Mas, acreditamos muito no nosso potencial. Em termos de adeptos vamos estar por cima, porque jogamos em nossa casa, mas o que faz a diferença é o que acontece dentro das quatro linhas», referiu o técnico em conferência de imprensa.

Mesmo não olhando para o fator casa como determinante, Ivo Vieira espera um jogo diferente dos últimos dois. «O primeiro jogo teve muita história, com menos um o Vitória criou situações para outro resultado no Dragão. O segundo jogo foi equilibrado, o Vitória merecia mais pelo que fez. Este jogo é diferente. Podemos ligar os dois jogos a este, mas será sempre diferente em função do comportamento das equipas», frisou.

A crença do treinador dos vimaranenses é que os dois emblemas vão proporcionar um bom espetáculo. «Vai ser um jogo de qualidade e intensidade. O FC Porto é uma equipa intensa, temos de elevar o nosso patamar. Os jogadores do FC Porto são grandes, tem essas características, tem essa vantagem em relação a outros. Vai proporcionar-se um bom espetáculo», disse.

O Vitória apresenta-se a jogo após a goleada em Famalicão (0-7), um resultado histórico em que Ivo Vieira dá mérito aos seus jogadores. «A quantidade de oportunidades de golos tem sido permanente, muitas vezes não culminam em golo. Quando se conseguem os golos aumenta-se a capacidade e a confiança, o que nos pode catapultar e confiar que as coisas podem acontecer de forma regular, mesmo que o adversário nos ofereça um jogo mais difícil. Tivemos a sorte do jogo em Famalicão, entraram quase todas as oportunidades, muito por mérito do que os atletas fizeram», vincou.

Sobre o atual clima que se vive no futebol português, Ivo Vieira disse que quer falar «apenas nas coisas boas», na medida em que «é fácil falar mal». «Não quero ser mais um a aumentar esse volume crítico, não gosto de me infiltrar nesse tema», atirou.

O jogo entre o V. Guimarães e o FC Porto está agendado para as 17h30 deste domingo no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.