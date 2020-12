Declarações de João Henriques, treinador do Vitória de Guimarães, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após a derrota (2-3) frente ao FC Porto:

[O que faltou para vencer? Satisfeito com a prestação?] «Satisfeito com aquilo que vai ser o futuro do Vitória, de resto o resultado não nos dá nada. Queríamos vencer, não ter sofrido os golos que sofremos e da forma que sofremos. Os segundo e terceiro golo é revelador da imaturidade da equipa, que contra estas equipas fica mais evidente. Uma equipa que passa para a frente do marcador na segunda parte e sofre de imediato um golo é por imaturidade. Estes detalhes definem o resultado final. Vamos aprendendo, crescendo, mas não levámos nada. Na globalidade a equipa cumpriu a estratégia, estávamos na frente do marcador sendo incisivos quando fossemos à baliza. Depois, num erro coletivo, permitimos que o Sérgio pudesse aproveitar a profundidade, que é uma característica da equipa. Na segunda voltámos melhor e voltamos a fazer o que tínhamos a fazer, ser incisivos a ir à baliza. Não podemos é no minuto seguinte ceder o empate e sofrer aquele segundo golo como sofremos.

Penso que há um momento decisivo no jogo, estávamos a vencer 1-0 e ficou um amarelo esquecido por mostrar ao Baró e podia ter sido tudo diferente. É mais um detalhe que, para além dos nossos erros, podia ter feito a diferença, não sabemos».