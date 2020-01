FIGURA: Amir segurou o nulo

Quando o Vitória conseguiu ultrapassar a defesa insular, esbarrou sempre no guardião internacional iraniano. Amir, com três grandes intervenções, foi fundamental para a conquista do ponto que o Marítimo conseguiu somar ante um conjunto vimaranense que foi mais forte, em todos os capítulos, menos na finalização. Mas além das defesas de qualidade, Amir brilhou nas saídas a muitos cruzamentos e a recolocar a bola sempre jogável para os colegas.

MOMENTO: Amir brilha até no último suspiro, 90+5 minutos

No último minuto dos descontos, e na sequência de um pontapé de canto, Bruno Duarte conseguiu arranjar espaço para cabecear com muito perigo à baliza de Amir. Mas o guardião iraniano, tal qual um felino, opôs-se com uma grande defesa, segurando o empate.

OUTROS DESTAQUES

Zanadine e René Santos

Amir foi um obstáculo intransponível, mas dupla de centrais do Marítimo também, ou quase. Moçambicano e brasileiro foram incansáveis para hora de destruir jogo ofensivo em zonas de grande perigo, revelando ambos grande poder de antecipação, tanto pelo ar como pelo chão. O ponto ‘arrancado’ neste jogo também tem a sua marca.

Pepê

O médio voltou a revelar uma grande qualidade ao nível do passe, decidindo com muita assertividade e no momento certo. Ganhou também muitos duelos a meio campo, recolocando a bola em jogo rapidamente e com propriedade.

Lucas Evangelista

Criou muitos lances de perigo, mas também complicou noutros agarrando-se ao esférico em demasia quando o jogo pedia rapidez no passe.