Declarações de Moreno, treinador do Vitória de Guimarães, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após a derrota (0-2) frente ao Arouca:

«[O que falhou da primeira para a segunda parte?] Ter sofrido o primeiro golo. A equipa aí desequilibrou-se, o que é natural. Fizemos uma primeira parte muito bem conseguida: faltou o que tem faltado ao longo da época, alguma eficácia ofensiva. Tivemos oportunidades, mas não as concretizámos. A equipa se não começar em vantagem depois sente dificuldade. O golo do Arouca intranquilizou-nos, as mexidas não tiveram o impacto que estávamos à espera, não pela qualidade dos atletas, mas porque é difícil entrar no jogo. Depois o segundo golo tira-nos muito do jogo. Resumindo: boa primeira parte, a segunda não foi o que queríamos, apesar de alertarmos para a qualidade do Arouca a jogar sem bola e depois em transição. Foram mais eficazes do que nós, parabéns ao Arouca».

[Adeptos insatisfeitos por não desfazer a linha de três nas derradeiras substituições] «Mostraram insatisfação e aceito. Não mexi na linha de três porque senti que o Arouca estava a sair fácil da pressão e podia desequilibrar ainda mais a equipa. Não queria que a equipa ficasse desconfortável. Muitas vezes as equipas não marcam mais golos por ter mais homens na frente; faltou eficácia ofensiva, tivemos várias oportunidades, mas não conseguimos marcar».

[Melhor casa da época] «Hoje é de agradecer o apoio que nos deram, mas quem conhece os adeptos do Vitória sabe que não é por perder que vão deixar de apoiar, não são adeptos de vitórias, são adeptos do clube. O que posso prometer aos adeptos é trabalho, nada mais, perceber o que é o clube. Tenho zero a apontar aos atletas, são do melhor que há no nosso futebol como profissionais».