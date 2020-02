Ivo Vieira não tem dúvidas de que Tapsoba era «um dos melhores centrais a jogar em Portugal» e que, por isso, «merece o que lhe aconteceu». O defesa do Burquina Faso pertencia à equipa B, mas afirmou-se como uma das referências do V. Guimarães ao ponto de se mudar para o Bayern Leverkusen naquela que é e maior transferência de sempre do V. Guimarães.

«Temos de valorizar e dar mérito ao trabalho de muita gente. A parte mais meritória é do jogador, pelo que é como homem e atleta. No ano passado esteve num contexto muito difícil na equipa B, quando chegou à equipa A não tinha efetuado um minuto na Liga. Revelou-se uma mais-valia em seis meses. Conseguiu afirmar-se e ser o melhor marcador da equipa. Os sinais que ele deu na pré-época foram evidentes da sua qualidade. Quando há qualidade no atleta, tem de jogar de forma natural. Foi dando passos e evoluindo dia a dia. Não cometo um exagero a dizer que era um dos melhores centrais a jogar em Portugal», disse Ivo Vieira.

De uma forma mais genérica, abordando o mercado, o técnico diz que o Vitória atacou a janela de transferências com perspetivas de futuro. «Perdemos um atleta que que gerou a transferência mais rentável na história do Vitória. Era o nosso melhor marcador, é uma perda grande. Os que chegaram, já falamos do alinhamento traçado em termos de gestão, sabemos que temos muitos jovens e é com estes a partir de hoje que vamos para a luta. Vamos continuar a ser uma equipa competitiva, a acreditar na nossa ideia. Temos de perceber que estes atletas têm de ter algum espaço, pela sua juventude. Todos os clubes passam por dificuldades financeiras, e esta é a forma encontrada pela nossa liderança e na qual queremos acreditar. Temos de ter espaço para ter resultados como com o Tapsoba. É difícil encontrar jogadores feitos a baixo custo, esses jogadores custam muito dinheiro. Por opção nossa, tentamos encontrar jogadores que possam ser mais-valias para o futuro», disse.